Dopo aver conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo

Milano, 20 feb. (askanews) – Bagno di folla per Dario Brunori, cheilal 75esimodicon il brano “L’albero delle noci” efatto incetta di consensi – aggiudicandosi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo – è tornato nella sua Calabria, ricevendo tutto il calore dei suoi fan negli spazi dell’Anfiteatro UniCal dell’Università della Calabria. Leggi anche ›di2025, nei look della finale trionfa il total black. Parola di Giorgia, Elodie e Alessia Marcuzzi Un ritorno che sa più che mai di festa, carico di emozioni e gioia per i risultati raggiunti: se il brano sanremese ha già macinato oltre 5.3 milioni di stream su Spotify, dove Brunori ha raggiunto i 2.