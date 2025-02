Dopo 12 anni, Via dei Fori Imperiali libera dai cantieri della Metro C

Leggi su Funweek.it

Buone notizie per Roma: da ieri, mercoledì 19 febbraio, il cantiere su via deisi è ridotto a una sola porzione di marciapiede,ndo finalmente spazio per i cittadini e i turisti.E non è tutto: l’aperturatratta San Giov– Portania – Colosseo è sempre più vicina! I lavori sono in fase di completamento e la nuova stazione/museo sarà pronta questa estate,i collaudi e il pre-esercizio.C a Roma, cosa occorre sapereLa Linea Cpolitana di Roma, la terza linea prevista dal Piano Regolatore Generale, si estenderà per 25,5 km collegando Monte Compatri a Mazzini, con interscambi con le linee A, B e la futura linea D. Attualmente in costruzione, è suddivisa in tratte, con alcune già completate e in esercizio (T4-T5, T6 e T7).Leggi anche: — RomaD, il nuovo tracciato con 30 stazioniLa tratta T3, da Piazzale Appio a Via dei, è in fase di completamento.