Ilgiorno.it - Donne ribelli contro la mafia, per loro un murale di 70 metri a Quarto Oggiaro: “Onore al coraggio di ribellarsi“”

Milano, 20 febbraio 2025 – Volti, mani, farfalle che volano libere. Tanti particolari da ammirare lungo quasi 70del muro del parco di Villa Scheibler in via Lessona a, dipinto di rosa in omaggio alleche hanno avuto “ildi dire no” alla. Molte, perdendo la vita. È ilinaugurato martedì, creatura dell’artista Chiara Loca affiancata dagli studenti del liceo artistico Gastel che hanno partecipato al progetto anche realizzando opere a tema, ora raccolte in una mostra a Villa Scheibler che poi sarà riproposta a scuola “e poi chissà.” dice la professoressa Daniela Ciceri, docente di italiano e storia e referente di educazione civica. Tutto è nato su iniziativa del Municipio 8 e di Vill@perta Ets. Una porta di accesso “Is a tema legalità sul muro perimetrale di Villa Scheibler – spiega il vicepresidente del Municipio Fabio Galesi – erano presenti fin dal 2012.