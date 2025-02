Inter-news.it - Donnarumma-PSG, entrano nel vivo i negoziati per il rinnovo. Inter alla finestra!

Gianluigie il PSG sono in trattative per ildel contratto del calciatore italiano, in scadenza nel 2026: l’continua a seguire con attenzione tale situazione di mercato.IL PUNTO – Quella tra Gianluigie il PSG potrebbe essere una storia destinata a proseguire anche nelle prossime stagioni. Per il portiere italiano, che piace tanto all’di Simone Inzaghi, vi è infatti la volontà del club transalpino di trovare una soluzione che consenta alle parti di continuare insieme. La scadenza del contratto del calciatore italiano nel 2026 rende necessario trovare una decisione definitiva entro il 2025. In caso contrario, infatti, il PSG si troverebbe a rischiare di perdere a zero il numero uno della Nazionale italiana.si allontana? L’continua a sperareLO SCENARIO – Come riferito dall’Equipe, l’entourage del calciatore italiano incontrerà a breve i rappresentanti del PSG per discutere deldi