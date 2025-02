Quotidiano.net - Donatella Rettore. Un’antidiva da putiferio: "Con le mie canzoni faccio correre i pensieri"

L’ultimo album s’intitola Antidivaperché lei giura di non essere una diva "ma al massimo una str**za".in purezza nello studio di “Soundcheck”, il format musicale del nostro giornale disponibile pure su web e social. "Amici, giornalisti, addetti ai lavori, continuano a dirmi: se non te la tiri, non ti prendono sul serio" dice lei, settant’anni il prossimo luglio. "Ma per una estroversa, cordiale come me è difficile riuscirci, perché sarebbe come mettersi una maschera. Penso di essere una donna molto umorale, magari lunatica, ma non altezzosa"., l’ultimo album, Caduta massi, era del 2011. Quattordici anni d’attesa sono tanti. "Anche se ogni tanto un ovetto lo, non sono una gallina. E poi in tutto questo tempo ho scritto un libro e pubblicato tanti singoli.