Domenico Acerenza | Spalla operata difficile che sarò ai Mondiali Io e Greg dobbiamo fare attenzione ai giovani italiani…

Svelare i propri obiettivi.è uscito dalle acque da “tregenda” della Senna, alle Olimpiadi di Parigi, con un quarto posto amaro, ma dando tutto quello che si aveva in corpo. Una stagione non semplice, dovendo gestire anche un problema allache ha richiesto un intervento chirurgico posteriormente ai Giochi. Tutto però attenuato dalla notizia della futura paternità. Ne ha parlato l’atleta lucano, ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada.PERIODO DI CAMBIAMENTI – “Mi sono operato a settembre alla, vivevo con un continuo dolore e paura e quindi abbiamo deciso di intervenire nell’anno post olimpico. Sono rientrato da poco tempo in acqua, ancora non posso spingere tantissimo.mo i vari check e sono molto fiducioso.