Domani sciopero Provinciale per tutti i lavoratori metalmeccanici di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoLa FLMUniti CUB discenderà incon ia sostegno deidella Hanon Systems di Contrada Olivola.Una vicenda che con il passare dei giorni e con le informazioni venute fuori dai diversi incontri a messo a luce quanto sia una chiusura speculare in nome del profitto. Buttare in mezzo la strada 60 famiglie in un territorio già in crisi come quello beneventano e campano porta con sé conseguenze disastrose per il futuro di questi.Come O.S. compromessa con ia portare avanti una lotta seria per mantenere aperto il sito produttivo, crediamo che non possa essere 1 anno in più o un 1 anno in meno di ammortizzatore sociale la soluzione giusta per il problema. Chiediamo una soluzione che sia equa, giusta e duratura.