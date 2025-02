Calciomercato.it - Disfatta Champions e nuovo infortunio: torna l’emergenza alla Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Serata da cancellare in tutti i sensi per la Juve nella tana del PSV Eindhoven: nuova tegola per Thiago MottaPiove sul bagnato in casadopo la cocente eliminazione ai playoff diLeague. La squadra di Thiago Motta crolla nella ripresa e deve inchinarsi ai supplementari al PSV Eindhoven.L’di Renato Veiga (LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore italo-brasiliano incassa la delusione europea e si ritrova con un Renato Veiga in meno per le prossime partite. Il giovane difensore portoghese ha dovuto gettare la spugna dopo appena dieci minuti in Olanda, vittima di un problema muscolare. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha rimediato unal polpaccio, problema che sarà verificato nel dettaglio nelle prossime ore al rientro della Juve a Torino. Il classe 2003 si sottoporrà a tutti gli esami del caso al J-Medical, ma è da escludere un suo ritorno in campo già domenica nella trasferta di domenica sera in campionato contro il Cagliari.