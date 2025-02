Lanazione.it - Disagio giovanile, a Massa inaugura Scuola San Giovanni Bosco

, 20 febbraio 2025 – Il 20 febbraio laSuperiore di Scienze dell'Educazione Sandi(SED), aggregato all'Università Pontificia Salesiana, hato ufficialmente l'anno accademico 2025. L’evento si è tenuto presso la sede dell'istituto in via Cavour 41, dove sono stati presentati i nuovi spazi rinnovati dedicati alla formazione, alla ricerca e alle attività di service learning, che passano dai vecchi 2.500 mq agli oltre 14.000 mq attuali, a testimonianza dell’investimento nell’innovazione e nella qualità dell’apprendimento. Un ampliamento che si inserisce in un piano di sviluppo strategico, finalizzato a innovare e qualificare l’offerta formativa, accogliendo un numero crescente di studenti: dagli attuali 315 a oltre 600 nei prossimi tre anni..Istituita nel 1998, laSuperiore di Scienze dell'Educazione Sandiè un punto di riferimento per l’educazione e la psicologia, con centinaia di studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e specialistica.