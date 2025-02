Lanazione.it - Disabili, Cascina aderisce alla piattaforma Cude

20 febbraio 2025 - Anche il Comune diha aderito(contrassegno unificatoeuropeo), la soluzione tecnologica che semplifica, nei Comuni aderenti, gli spostamenti di persone con difficoltà di deambulazione otà (situazione riconosciuta legislativamente e attestata, appunto, dall’apposito contrassegno). Grazie a questa gestione delle autorizzazioni a livello nazionale, chi appartiene a un Comune aderentee deve spostarsi in altro Comune anch’esso aderente, non dovrà più comunicare l’ingresso nelle zone a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni. I Comuni che aderiscono, infatti, sono in grado di riconoscere automaticamente le targhe registrate su di essa.