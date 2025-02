Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Roma-Porto | Segui la cronaca LIVE

Ritorno dei playoff di, valido per il passaggio agli ottavi di finale della competizione: si parta dal risultato di 1-1L’attesa dei tifosi è finita: gara importantissima che vale la qualificazione agli ottavi di finale dell’per lache ospita il. All’andata finì 1-1, reti di Celik e Moura.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Claudio Ranieri, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria di misura sul campo del Parma dell’ex tecnico Fabio Pecchia, esonerato lunedì dai ducali, grazie alla splendida realizzazione di Matias Soulé su calcio di punizione. Tre punti che consentono ai giallorossi di consolidare il nono posto in classifica con 37 punti, a cinque lunghezze dalla zona Conference. Di contro, i lusitani guidati dal giovane allenatore Martin Anselmi sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo del Farense e occupano il terzo posto in campionato alle spalle dello Sporting e del Benfica.