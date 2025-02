Liberoquotidiano.it - "Dimissioni del Papa?": la risposta del Cardinal Ravasi apre scenari inediti, cosa può accadere ora

È verosimile l'ipotesi cheFrancesco si possa dimettere. Almeno secondo ile Gianfrancointervistato nel corso di Non Stop News su Rtl. "Io penso che possa farlo, perché è una persona che, da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte", ha sottolineato. "Finora ha ritenuto di continuare la sua attività, anche quando, per esempio, c'è stata la difficoltà del ginocchio, che ha cambiato il normale stile di relazione della figura pubblica con l'intera comunità ecclesiastica mondiale. In quell'occasione - ha ricordato-, ebbe quella famosa battuta secondo cui si governa con il cervello e non con il ginocchio. Quindi, c'è sempre stata la tendenza a combattere e a reagire, ed è anche una scelta legittima, perché ha potuto affrontare perfino viaggi in condizioni assolutamente difficili e impegnative, come quello nell'Estremo Oriente.