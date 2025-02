Ilrestodelcarlino.it - Diffamazione sui social. Disposta l’archiviazione per il caso di Sgarbi e Scanzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una risposta suie un post: accolta la richiesta di archiviazione delle accuse mosse al critico d’arte Vittorio(nella foto). Era indagato pernei confronti del giornalista e opinionista Andrea. Due gli episodi. Nel primo, si tratta di una risposta offensiva pubblicata su Facebook il 24 settembre 2021 e seguita ad un precedente post pubblicato dail giorno primo e dal contenuto egualmente denigratorio. Il secondo un post ritenuto diffamatorio. "Lombroso docet" aveva scritto il professore a corredo di due foto: nella prima Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere perché ritenuto uno stupratore seriale, vestito con una giacca di pelle. Nell’altra, vestito in maniera molto simile. In entrambi i casi, le offese sono sembrate reciproche.