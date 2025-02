Gqitalia.it - Dietro le quinte della grande festa di inizio stagione di F1

Leggi su Gqitalia.it

La Formula 1 è ormai pronta ad affrontare la nuova. All'internoO2 Arena di Londra le luci pulsano di rosso come quelle in cima alla torre di partenzaFormula 1. Nonostante manchino tre settimane e ci troviamo a sedicimila chilometri di distanza dal luogo dove verrà disputata la prima gara, la2025 di F1 sta per iniziare in modo spettacolare. Siamo all'F1 75 Live insieme ad altri ventimila partecipanti e un milione e centomila spettatori online per brindare a tre quarti di secolo di motori ruggenti, carrozzerie aerodinamiche e feroci rivalità.Tutte e dieci le squadre sono qui per rivelare insieme le loro ultime livree: un'anteprima in assoluto. Normalmente lo hanno sempre fatto in modo indipendente, ciascuna in un Paese diverso, in un gelido box dove i piloti si rilassano bevendo tè in bicchieri di carta.