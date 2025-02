Metropolitanmagazine.it - Diddy, l’attacco dei legali del rapper: “Nessuna persona bianca è mai stata bersaglio di un’accusa lontanamente simile”

Il team diditorna alcon una nuova mozione, cercando di far archiviare una delle tre accuse federali a suo carico, sostenendo che tale sarebbero motivate dal punto di vista razziale poichè: “di”, ai sensi della legge di Mann.Nel rapporto archiviato lo scorso martedì esaminato da Variety il legale di Combs ha dichiarato che “Non ci sono state simili leggi RICO (contro il crimine organizzato)” e che è stato “identificato perchè un potente uomo nero, ed è stato accusato per un comportamento che regolarmente rimane non punito”. La comunicazione è indirizzata nello specifico al terzo capo d’imputazione S1, secondo il quale dal 2009 al 2024, è stato coinvolto nell’induzione alla prostituzione. La condotta in questione riguarda l’attività sessuale tra le sue ragazze e presunti accompagnatori, che sono stati assunti attraverso un servizio legale di escort, a loro detta consensuale.