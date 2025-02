Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, il portiere salva il salvabile: è uno dei migliori nel crollo di Eindhoven. I numeri della sua partita

di Enrico PecciDiilbile. Icontro il PSV delbianconero: l’estremo difensore è stato uno deiDiilbile ad, ma non basta. Iltitolare dellantus è stato uno deiin campo contro il PSV, sicuramente uno dei pochi are la prestazione. L’estremo difensore ha effettuato dei buoni interventi, è incolpevole nei primi due gol subiti e forse poteva fare meglio solamente in occasione della terza rete degli olandesi. La sua partita con i piedi, invece, non è stata indimenticabile, con diversi errori in fase di impostazione. In ogni caso, non è di certo stato Diil problema ad. Ilex Monza è tra ineldi ieri: ecco idella sua partita in Champions League.