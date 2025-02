Juventusnews24.com - Di Gregorio divide i giornali dopo Psv Juve: c’è chi lo boccia e chi gli dà il voto più alto della serata. Il motivo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match andato in scena ieri tra Psv e Juve e coinciso con l'eliminazione al playoff di Champions League dei bianconeri. I giornali sono divisi sul voto a Michele Di Gregorio. Per Tuttosport la sua prestazione merita un 7 in pagella in quanto «È incolpevole su Perisic e Saibari, è presente su tentativo di Lang ed è sfortunato nel tris del Psv». Per il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport l'estremo difensore bianconero merita rispettivamente 5 e 5,5: i due quotidiani attribuisco a Di Gregorio le sue colpe.