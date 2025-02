Notizie.com - Di cosa è accusata Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana a processo: dal caso Roccaraso al Tribunale

Il nome diDeè diventato famoso anche a chi non la segue per il, ora viene deve affrontare un.DiDe, la: dalal Tibunale (Instagram @de.r) Notizie.comLa nota influencer cerca di difendersi su TikTok e ilsi infiamma. “Sono cose vecchie, che ho già raccontato, non fanno più parte della mia vita. Dovete fare sempre casini, proprio ora che è il mio momento, un momento bello che sto passando e volete sporcarlo. Lasciatemi in pace, in passato tutti abbiamo fatto i peccati”, spiega la diretta interessata.In effetti sono passati dieci anni dai fatti per cui Dedeve rispondere. La donna è imputata in un, la cui udienza di ieri è stata rinviata, su una rete di spaccio di droga nell’area del Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli.