Devi sapere una cosa su Alfonso… Grande Fratello Stefania svela tutto a Chiara a pochissimo dalla diretta | È andata proprio così

Leggi su Caffeinamagazine.it

, sale la tensione apuntata di oggi giovedì 20 febbraio.sono state protagoniste di un faccia a faccia. Gli ultimi giorni sono stati per lei un’altalena emotiva, tra alti e bassi che hanno reso ancora più complesso gestire certe dinamiche. Tra loro era scoppiato un pesante alterco dopo l’eliminazione di Alfonso, ma per fortuna è arrivato il chiarimento.>> “È, stop”., faccia a faccia tra Lorenzo e Mattia: dura reazione del pubblicoDavanti ad alcune critiche da parte di, Stefani ha fatto una parziale marcia indietro, dicendo la sua su Alfonso e spiegando di capire quanto possa essere difficile perperdere un punto di riferimento come Alfonso. Alfonso, con la sua forte personalità, poteva rischiare di oscurarla, manon si è mai sentita offuscata, pur avendo avuto difficoltà a gestire le sue continue intromissioni.