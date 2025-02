Ilfattoquotidiano.it - “Devi condurre un’edizione intera”: Elisabetta Canalis difende Alessia Marcuzzi dopo le feroci critiche per Sanremo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a spada trattaha co-condotto l’ultima puntata del Festival e sui social non sono mancate– anche– per il suo modo di stare sul palco. C’è chi l’ha definita “imbarazzante” e chi sostiene abbia fatto una figuraccia per via di una serie di gag reputate poco riuscite. Chi invece ha amato la sua co-conduzione è, che a corredo di un post in cui la collega mostrava gli abiti indossati all’Ariston ha scritto: “tu. Lo dico sempre”, per poi ribadire il concetto in maniera più ampia in un secondo commento: “La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri.