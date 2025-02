Ilrestodelcarlino.it - Destino incerto per le attività: "Ci auguriamo di poter restare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Finalmente qualcosa si muove". C’è chi era sicuro non avrebbe mai pronunciato questa frase sul futuro del Dopolavoro ferroviario. Una storia infinita che va avanti da vent’anni, in cui tanti scenari sono apparsi all’orizzonte, senza mai trovare una quadra. Eppure, dopo tanta incertezza, leche nel Dlf vedono una casa potrebbero ora tirare un sospiro di sollievo. La prima reazione è stata quella di stupore. "Apprendo dal Carlino che il Comune sta per acquistare gli spazi – confessa Giuseppe Longobardi di K.L. Sports, che al Dlf gestisce i campi da calcio e da tennis –. Passare diversi anni con questa Spada di Damocle sulla testa non è stato semplice". La seconda reazione invece è quella di speranza affinché, finalmente, "le parole espresse dal sindaco in campagna elettorale possano trovare un seguito": "Spero solo non chiuderanno tutto, perché sarebbe un peccato non dare continuità alle persone che al Dlf lavorano", spiega Longobardi.