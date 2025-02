Quotidiano.net - Dem contro Pentastellati. Picierno (Pd): voi con i russi. La replica: sei una fascista

Succede a sinistra che mentre il leader M5s, Giuseppe Conte, chiama una piazza unitariail governo prima di Pasqua, nel nome di un ritrovato orgoglio di lottail disagio sociale, ricordando che "il M5s da tre anni dice che battere laa militarmente era irrealistico. Trump smaschera tutta la propaganda bellicista dell’Occidente sull’Ucraina e dice una verità che noi del Movimento 5 stelle stiamo dicendo da tre anni", ecco che tra Pd e M5s scoppia una rissa furibonda. Proprio quando sarebbe necessaria un’unità del campo progressista senza increspature per rispondere al nuovo ordine mondiale arriva Pina, eurodeputata dem, ad attaccare senza sconti gli stellati parlando di "ritrovata sintonia con il Cremlino" e con Matteo Salvini in merito alla guerra in Ucraina e alle critiche russe a Sergio Mattarella.