Delmastro va assolto | la Procura di Roma smonta di nuovo il processo I giudici l’ascolteranno stavolta?

Ladiha chiesto l’assoluzione del sottosegretario Andrea, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. A formulare la richiesta in aula, davanti aidell’ottava sezione penale, il pm Paolo Ielo,tore aggiunto all’epoca dell’inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, secondo i quali manca l’elemento soggettivo del reato. La sentenza è attesa per il pomeriggio.Lo strano caso del: anonostante il no della pubblica accusaLa richiesta di assoluzione non arriva inaspettata: per lailnon si sarebbe dovuto celebrare. Per ben due volte, infatti, la pubblica accusa aveva avvertito di non riscontrare elementi per andare avanti e per ben due volte si è trovata di fronteche hanno deciso diversamente: la prima nel luglio del 2023, quando a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del pm il Gip ha disposto l’imputazione coatta; la seconda nel novembre dello stesso anno, quando il Gup ha respinto la richiesta di proscioglimento.