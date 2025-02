Iltempo.it - Delmastro condannato. FdI: "Sentenza politica", Nordio: "Ha la mia fiducia"

Il tribunale di Roma haa otto mesi il sottosegretario alla giustizia Andrea, imputato, con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Eppure, soltanto poche ore prima, la procura aveva chiesto perl'assoluzione. "Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto", ha commentato a caldo il sottosegretario. "Quella che haa otto mesi è solo una. Un pronunciamento che ha ribaltato la doppia richiesta della Procura prima di archiviazione e poi di assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia che, sulla vicenda Cospito, ha sempre agito in modo legittimo e trasparente. Agiunga la mia piena solidarietà", ha detto Sergio Rastrelli, segretario di FdI della commissione Giustizia al Senato.