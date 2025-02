Metropolitanmagazine.it - Delmastro condannato a otto mesi: “Spero ci sia un giudice a Berlino, io non mi dimetto”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La condanna è diper Andrea, ssegretario del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A dare la sentenza definitiva, dopo attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici, è il Tribunale di Roma. La Procura di Roma aveva già chiesto l’assoluzione per il ssegretario; per i pm Paolo Ielo e Rosalia Affinito manca l’elemento soggettivo del reato. AndreaL’accusa era di rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentare del Pd, sono state respinte. Lui ha commentato dicendo “ci sia unma non mi” Il procedimento ruotava intorno alle dichiarazioni fatte a febbraio 2023 in parlamento da Giovanni Donzelli, suo collega di partito.