Delmastro condannato a otto mesi per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso Cospito

AndreaDelle Vedove, accusato didi, è statoa 8di reclusione e interdetto per un anno dai pubblici uffici, con la pena sospesa. La Procura di Roma, però, aveva inizialmente chiesto l’assoluzione per il ssegretario alla Giustizia del governo Meloni.Ilè legato alla diffusione di documenti riservati riguardanti Alfredo, l’anarchico detenuto sil regime del 41 bis e famoso per lo sciopero della fame in segno di protesta. Il 29 gennaio 2023,ha preso contatto con Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), per ottenere delle relazioni della polizia penitenziaria su. Questi documenti, che includevano informazioni sulle comunicazioni tra l’anarchico e alcuni detenuti mafiosi, erano classificati come “a limitata divulgazione”.