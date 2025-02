Delmastro condannato a 8 mesi la sentenza sul segreto d’ufficio e il caso Cospito Il sottosegretario | Non mi dimetto

Leggi su Open.online

Il tribunale di Roma haa ottoilalla Giustizia Andrea. La Procura di Roma aveva chiesto l’assoluzione nell’ambito del processo che lo vede accusato di rivelazione delin relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo. Per i pm Paolo Ielo e Rosalia Affinito manca l’elemento soggettivo del reato. «Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi», ha commentatosubito dopo la.La polemica dopo l’intervento di DonzelliL’indagine suera partita dopo che aveva rivelato al coinquilino, oltre che compagno di partito, Giovanni Donzelli diversi dettagli sulla detenzione di, a lungo in sciopero della fame contro il 41 bis. Informazioni che sarebbero arrivate dal Nic, il Nucleo investigativo centrale della polizia Penitenziaria.