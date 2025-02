Nerdpool.it - Deliver At All Costs: demo giocabile in anteprima per lo Steam Next Fest

Konami e lo studio svedese Far Out Games annunciano cheAt Allsaràper la prima volta con unaesclusiva in occasione dellodi febbraio. Laoffrirà un assaggio delle missioni uniche presenti nei primi due capitoli del gioco.Dal guidare un pick-up per le strade della città mentre si consegnano palloncini, all’attraversare terreni insidiosi trasportando angurie ammuffite per una losca riqualificazione, il gioco unisce caos, distruzione e mistero. I giocatori potranno esplorare ambienti completamente distruttibili e scoprire i primi dettagli della storia ambientata in un eccentrico mondo ispirato agli anni ’50.LoFebruary 2025 si svolgerà dal 24 febbraio al 3 marzo, ma Konami offrirà una settimana di accesso anticipato: a partire dal 17 febbraio, i giocatori potranno provare inquesta avventura adrenalinica prima dell’uscita ufficiale, prevista nel corso dell’anno su PlayStation 5, Xbox Series XS,, Epic Games Store e GOG.