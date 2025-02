Napolipiu.com - Del Genio sul caso ADL: “Plusvalenze? Paragoni con la Juve fanno ridere. Napoli sotto pressione prima della sfida con l’Inter”

Durante la trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le recenti voci sul possibile rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito a presunte plusvalenze fittizie. Con tono ironico ma deciso, Del Genio ha espresso dubbi sulle tempistiche e la gestione della vicenda, soprattutto alla luce del prossimo big match tra Napoli e Inter."Riapriamo anche il fascicolo Varricchio?"Del Genio ha esordito scherzando sulle dinamiche che circondano il calcio italiano: "Riapriamo anche il fascicolo per Varricchio, acquisti del primo anno di ADL. Mi puzzano queste cose. Vedrete che la stampa del Nord interverrà chiedendo ulteriori controlli (ride, ndr)".