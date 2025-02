Del Genio | Se la Juve ha avuto -10 per 48 plusvalenze e altre irregolarità al Napoli -03? Il club deve aprire gli occhi …!

Terzotemponapoli.com - Del Genio: ”Se la Juve ha avuto -10 per 48 plusvalenze e altre irregolarità, al Napoli -0,3?. Il club deve aprire gli occhi …!”

Del: ”Siamo malati di persecuzioni noi o la Societàglie potrebbe essere solo l’inizio di una serie di cose? Ragazzi, ilche vince due Scudetti in tre anni è una cosa non sopporterebbero proprio”Nel corso di Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Delè stato interrogato sulle notizie circolate sui media riguardanti una richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis! Del: La domanda è, senza dietrologia: c’è un’aria. vedi Lautaro cosa succede e Ferrari invece in B squalificato per blasfemia, accade quello che accade oggi con la vicenda che torna di nuovo fuori, ma quando ne accadono troppe e mancano 10 giorni a-Inter“Riapriamo anche il fascicolo per Varricchio, acquisti del primo anno di ADL. Mi puzzano, la stampa del nord interverrà chiedendo controlli (ride, ndr).