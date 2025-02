Abruzzo24ore.tv - Decreto Milleproroghe approvato: novità su multe no vax, rottamazione quater e taser

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - La Camera hailcon 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento introduce misure che spaziano dalla sospensione delle sanzioni per i non vaccinati alla riapertura dellaper i decaduti, dalla proroga dello scudo erariale all'estensione dell'uso delda parte delle Polizie municipali in tutti i comuni, fino all'eliminazione dell'obbligo della maggiore età per diventare bagnini. Tra le principaliintrodotte nellegge sulle "disposizioni urgenti in materia di termini normativi" figura la riammissione allaper i contribuenti che erano decaduti dal beneficio fiscale a causa di mancati, insufficienti o tardivi pagamenti delle rate. Questi potranno essere riammessi "limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate", presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile prossimo.