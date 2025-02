Scuolalink.it - Decreto Legge PA 2025: il CdM approva le nuove regole per le assunzioni, ITS e mobilità

Leggi su Scuolalink.it

Il Consiglio dei Ministri hato ilPA, introducendo importanti novità per il settore pubblico. L’obiettivo, come spiegato dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, è quello di rendere la PA più attrattiva per i giovani e migliorare la funzionalità degli enti. Tra le principali misure, emerge la possibilità per le amministrazioni .PA: il CdMleper le, ITS eScuolalink.