Debacle Italia ai playoff di Champions, fuori anche la Juve

AGI - Dopo l'eliminazione di Milan e Atalanta, finiscelaLeague dellantus. I bianconeri sono stati sconfitti 3-1 dopo i supplementari dal Psv. I 90 minuti regolari erano terminati 2-1 per i padroni di casa, stesso punteggio con cui avevano vinto i bianconeri all'andata. Perisic, Saibari e Flamingo i marcatori per gli olandesi, intervallati dalla rete del momentaneo 1-1 siglata da Weah. Inizio di gara acceso del Psv, complice l'ambiente creato dal tifo olandese di fronte a unantus che difende con densità gli attacchi avversari. L'entusiasmo della squadra di Bosz sembra però attenuarsi col passare dei minuti, lasciando campo ai bianconeri, che alla mezz'ora si affacciano in avanti con Cambiaso - subentrato al 12' per l'infortunio di Veiga - che dall'interno all'area si gira e calcia, risponde Benitez.