De Vrij | Dispiace per le italiane uscite! Inter tra PSV e Feyenoord…

L’è l’unica squadra italiana a potersi vantare di essere in Champions League. Stefan Decommenta l’uscita ai playoff di Juventus, Milan e Atalanta, e le due possibili avversarie dei nerazzurri, PSV e Feyenoord, al prossimo turno.RE – Proprio domani, attraverso i sorteggi di Champions League, l’scoprirà chi sarà l’avversario da sfidare agli ottavi di finale. Stefan De, dal palco dell’evento “Amico dei Bambini”, svoltosi quest’oggi a Milano, commenta l’uscita delle altre squadredalla rinomata competizione: «L’l’unica italiana rimasta in Champions League? Sì, so la responsabilità che adesso abbiamo ma miaver visto uscire le altre squadre. Niente Juventus-? Io sono contento di giocare contro una squadra olandese perché torno a casa».