De Vrij confessa | Champions? Spiace per le italiane eliminate Tra PSV e Feyenoord vorrei sfidare…

di RedazioneDenon ha peli sulla lingua, il big ha parlato dei momenti difficili in carriera, sull’Inter dopo l’eliminazione delle altre in.Stefan deha parlato ai margini dell’evento 20° Torneo Amici dei Bambini, evento svoltosi quest’oggi nel tardo pomeriggio. Così si è espresso il difensore dell’Inter di Simone Inzaghi davanti ai cronisti. Le sue parole che arrivano a dopo l’eliminazione delle altre(Juve, Milan e Atalanta) inLeague e in attesa di scoprire chi – tra PSV e– affronterà i meneghini: DESULLA SUA CARRIERA – «Nella mia carriera ci sono stati anche momenti negativi ma portano sempre qualcosa a livello di esperienza. L’importante è rialzarsi sempre, ed è ciò che ho imparato quando ho vissuto questi momenti. Il calcio mi ha insegnato a non arrendermi mai.