Juventusnews24.com - De Vrij “coccola” la Juve: «Sono dispiaciuto per questo. Per il calcio italiano fa bene una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Deha parlato dell’eliminazione dell’Atalanta, del Milan e delladalla Champions League: l’olandese “” ilcon queste paroleIl difensore dell’Inter, Deè intervenuto a margine del evento 20° Torneo Amici dei Bambini per parlare anche della stretta attualità, che coincide con l’eliminazione delladalla Champions League per mano del PSV. Ecco le sue parole.PAROLE – «Se sappiamo la responsabilità che abbiamo dopo l’eliminazione delle altre italiane in Champions? Sì, sappiamo la responsabilità che abbiamo. Mi dispiace anche aver visto uscire le altre. Per ilfase le altre vanno avanti. Personalmentecontento di affrontare una squadra olandese.così torno in Olanda (ride, ndr)».Leggi suntusnews24.