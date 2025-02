Lanazione.it - De Robertis: "Lascio la Regione, non la politica"

Dodici anni in consiglio regionale. Ma nel trolley dellaLucia Deportava già l’esperienza di governo a Palazzo Cavallo (assessore e consigliere comunale). Ora quel trolley è pronto per lasciare Firenze ma non la. Che ad Arezzo, anche per lei, fa rima con amministrative. Perchè ha deciso di non ricandidarsi? "Perchè credo sia arrivato il momento di dire basta. L’impegno nelle istituzioni ha bisogno della voglia di mettersi in gioco e dell’entusiasmo che serve per dare il massimo e mettere gli altri e la vita degli altri prima dei tuoi bisogni. È un’esperienza che comporta scelte quasi totalizzanti e restringe i tempi della vita privata". Che esperienza è stata? "Meravigliosa. La rifarei subito: mi ha permesso di conoscere luoghi, persone, situazioni e di provare a fare per i bisogni del territorio.