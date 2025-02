Ilfattoquotidiano.it - De Luca contro il governo Meloni: “Siamo alla concezione islamica del diritto”. Frecciata sul commissario per la Terra dei Fuochi

Comincia il suo intervento a gamba tesa Vincenzo Dein occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Campania: ovviamente il destinatario delle sue raffiche di staffilate è il, dal ricorso di quest’ultimolegge regionale campana sul terzo mandatonomina del generale Giuseppe Vadalà aunico per ladei.Il presidente della Regione Campania esordisce coi saluti ai magistrati guidati dal presidente Vincenzo Salamone, indugiando sul concetto di ‘post-democrazia’: “È saltato l’equilibrio dei poteri nel rapporto fra giustizia ed esecutivo ed è saltata la rappresentanza che era un elemento caratterizzantedemocrazia: abbiamo rappresentanti che non rappresentano neanche se stessi. A Roma ci sono rappresentanti che, sulla base delle leggi elettorali approvate, non rappresentano assolutamente nulla – continua – sono frutto soltanto delle operazioni clientelari che si fanno fra forze politiche nazionali.