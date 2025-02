Ilnapolista.it - De Laurentiis, la Procura Figc ha 30 giorni di tempo per riaprire il processo sportivo (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

De, laha 30diperil)La richiesta di rinvio a giudizio delladi Roma nei confronti di Dee Chiavelli per falso in bilancio riaccende i riflettori sul caso Osimhen. Ora c’è la possibilità che si riapra il.Scrive:La serie A torna nell’occhio del ciclone con un nuovo caso giudiziario che può avere ripercussioni anche sul futurodel Napoli capolista. Ladi Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio De, presidente del club, per falso in bilancio, un’accusa che si estende dalla controversa operazione Osimhen con il Lille del 2020 fino allo scambio tra Diawara e Manolas con la Roma nel 2019. E ancora ricorda i tre giovani della Primavera del Napoli valutati 5 milioni ciascuno:I tre giovani, dopo il trasferimento al Lille, non solo non sono mai stati integrati nella squadra francese, ma hanno migrato per le serie inferiori italiane e sono stati liquidati dopo un anno senza mai raggiungere il valore dichiarato.