Daredevil | Rinascita la prima clip svela Daredevil e Kingpin nella nuova serie MCU in arrivo

Leggi su Cinefilos.it

, laMCU inWilson Fisk e Matt Murdock si trovano faccia a facciadi, mentre lo show Marvel Cinematic Universe si prepara alladi marzo. Poiché gli show Marvel-Netflix sono finalmente diventati canonici per il franchise MCU, la Fase 5 sta per immergersi in una delle migliori dinamiche di quell’era in: Born Again, con l’eroe titolare eancora una volta ai ferri corti. A sole due settimane dall’uscita, il marketing dista aumentando, con i fan che hanno avuto qualche anticipazione della.Mentresi avvicina al suo grande lancio su Disney+, Marvel Studios ha presentato unadellaPhase 5, che mostra Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nei panni di Matt e