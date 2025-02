Oasport.it - Daniil Medvedev si ritira a Doha: Felix Auger-Aliassime, ancora ‘fortunato’

Non è un periodo molto felice per. Il russo fatica a ritrovarsi nel suo tennis e, dopo l’uscita di scena al secondo turno degli Australian Open 2025, sperava di ottenere riscontri migliori. Il campo ha dato un esito diverso.A Rotterdam gli ottavi di finale sono stati letali, sconfitto a sorpresa da Mattia Bellucci, mentre a Marsiglia lo stop c’è stato in semifinale contro il serbo Hamad Medjedovic. Quest’oggi c’è stato un epilogopiù amaro nei quarti di finale contro il canadese.Il n.6 del mondo, infatti, si èto dopo aver perso il primo parziale sul 6-3 per un malessere, questa la giustificazione riportata sui canali ufficiali. Chiusura anticipata della partita, cona cui è scappato un sorriso non tanto per l’abbandono del suo avversario, ma per un nuovo episodio “fortunato” nel proprio percorso in Qatar.