Movieplayer.it - Daniel Craig abbandona Sgt. Rock di Luca Guadagnino, già pronto il sostituto?

Leggi su Movieplayer.it

L'ex star di 007 ha dovuto dire addio al nuovo progetto del regista di Chiamami col tuo nome per i DC Studios.non metterà piede molto presto nel DC Universe perché l'ex protagonista della saga di James Bond hato il progetto diper i DC Studios. L'attore britannico non reciterà in Sgt., la cui produzione era inizialmente prevista per la fine del 2025. Ora i DC Studios dovranno trovare un nuovo protagonista. Le ragioni dell'abbandono diSecondo The Hollywood Reporter, il motivo dell'addio dial film diè legato a conflitti di programmazione con le riprese previste in autunno. Altre fonti sostengono chesia rimasto piuttosto deluso dalla .