Damiano David annuncia ‘Next Summer’ | Una metafora della vita

Ha incantato il pubblico di Sanremo 2025 con la sua emozionante reinterpretazione di Felicità di Lucio Dalla. E ha conquistato il Teatro Ariston con la sua potente Born With a Broken Heart. Ora,è pronto a tornare con un nuovo singolo. Si intitola, infatti, Next Summer il brano in uscita il 28 febbraio su tutte le piattaforme digitali (già disponibile in pre-add e pre-save a questo link).Dopo il successo dei due singoli che hanno segnato il suo debutto da solista,promette di sorprendere anche con Next Summer. Il brano, apparentemente incentrato su una storia d’amore estiva non corrisposta, cela un significato più profondo. Perché, se “a un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta”, spiega, “a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia”.