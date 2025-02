.com - Damiano David annuncia il nuovo singolo Next Summer

Leggi su .com

, ilche anticipa il tour mondiale che toccherà l’Italia con tre dateDopo aver incantato il pubblico con un’interpretazione toccante di Felicità di Lucio Dalla e aver infuocato il Teatro Ariston con la sua Born With a Broken Heart, in qualità di superospite dell’ultimo Festival di Sanremo,, ilfuori il 28 febbraio e in pre-add e pre-save da oggi.arriva dopo l’energia dell’ultimoBorn With a Broken Heart, la teatralità di Silverlines, brano che ha inaugurato il progetto solista dell’artista, e Nothing Breaks Like A Heart, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione diper Spotify in occasione di San Valentino.“A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta.