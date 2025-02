361magazine.com - Damiano David annuncia il nuovo singolo “Next Summer”

In uscita il 28 febbraioDopo aver emozionato il pubblico con un’intensa interpretazione di Felicità di Lucio Dalla e aver incendiato il palco dell’Ariston con la sua Born With a Broken Heart, in veste di superospite all’ultimo Festival di Sanremo,è pronto a tornare con “”, ilin uscita il 28 febbraio. Il brano è già disponibile in pre-add e pre-save al link: http://.lnk.to/.“” prosegue il percorso artistico dell’ex frontman dei Måneskin, seguendo l’energia travolgente di Born With a Broken Heart, la teatralità di Silverlines – brano che ha segnato l’inizio del suo progetto solista – e la sua personale reinterpretazione di Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson ft. Miley Cyrus, realizzata per Spotify in occasione di San Valentino.