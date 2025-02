Iltempo.it - Dall'Europa tre anni di nulla. Ora serve un cambio di rotta sull'Ucraina

Proviamo a compiere un esercizio di proiezione e cioè che si arrivi a una soluzione di pace possibile che ponga fine alla guerra in, una soluzione frutto dell'intesa tra America e Russia; e immaginiamo pure che questa soluzione non piaccia all'perché troppo penalizzante per Kiev. In questo esercizio non ci interessa sapere il punto di mediazione e le sue condizioni, ci basti solo fermare l'immagine su un esito che soddisfi la presidenza Trump (“Metterò fine alla guerra in”) e che permetta a Putin di vendere come un successo lo stop della guerra. Ovviamente, ripeto, essendo un accordo natoa regia della Casa Bianca non piace all'che quindi manifesterebbe tutto il proprio disappunto per essere stata tagliata fuoria cabina di regia. Ecco, fingiamo che la situazione sia questa.