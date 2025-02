Ilrestodelcarlino.it - Dalla piazza al palazzo di Bellaria: quest’anno il Carnevale raddoppia

Doppioin programma nella città di Panzini. Primo appuntamento sabato 1° marzo con ‘in’ (Matteotti). Secondo: ‘’, al palaturismo martedì 4 marzo. Arrivano i festeggiamenti delIgea Marina, con due imperdibili appuntamenti. InMatteotti partirà il corteo dei carri, con sfilata lungo l’Isola dei Platani: musica, intrattenimento e sfilate in maschera. Con premiazione dei tre gruppi mascherati più originali e merenda offerta a tutti i bambini. L’invito a partecipare al corteo mascherato è rivolto a "in particolar modo ai bambini delle scuole, delle parrocchie ed associazioni diIgea Marina" (per iscriversi occorre contattare gli organizzatori, Fondazione Verdeblu). L’appuntamento a"è rivolto a tutta la famiglia e specialmente ai più grandi, per trascorrere una giornata in allegria con l’orchestra che eseguirà musiche e balli nel salone principale , buffet per i partecipanti a cura dell’Istituto Alberghiero Malatesta diIgea Marina; per i più piccoli sarà presente il truccabimbi con animazione ed infine non mancherà la lotteria ad estrazione con ricchi premi".