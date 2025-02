Ravennatoday.it - Dalla Fondazione 150 mila euro a sostegno di persone non autosufficienti e caregiver

Leggi su Ravennatoday.it

Presentato giovedì al Salone estense della Rocca di Lugo il progetto "La casa come primo luogo di cura e benessere" sviluppato da Ausl Romagna con ildellaDel Monte di Bologna e Ravenna. in merito alla rete integrata dei servizi socio-sanitari per la non autosufficienza della.