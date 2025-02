Sport.quotidiano.net - Dalla Ducati alla moto da cross: Dalla Porta si prepara al campionato

Prato, 20 febbraio 2025 - Fra poco meno di due mesi debutterà nelItaliano Velocità 2025, in sella. E sempre per restare in tema due ruote, Lorenzosta allenandosi.su unada. E' una delle sedute di allenamento sui generis che il pilota di Montemurlo, campione del mondo3 nel 2019, ha sostenuto a Misano pochi giorni fa. Un excursus che ha alternato al “classico” lavoro in palestra, in un anno iniziato da poche settimane ma che gli ha già dato qualche soddisfazione: qualche settimana fa è stato premiato a Verona, dal presidente della FMI, Giovanni Copioli, per aver compiuto il maggior numero di giri veloci nel corso della scorsa edizione delItaliano Velocità. Lo stessoche, come detto, lo vedrà competere a breve: Lorenzo correrà sullaV2 dell'SGM Tecnic Racing Team, a seguito dell'accordo raggiunto sul finire dello scorso anno.