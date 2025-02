Sport.quotidiano.net - Dal campo. I nodi da sciogliere in vista dell’Atalanta. Si rivede Esposito pronto alla titolarità

Seduta prettamente fisica ed atletica quella di ieri per l’Empoli, che non è nemmeno uscito sul Sussidiario per un lavoro più tecnico-tattico. Aspetto che invece verrà curato da oggi finorifinitura di sabato. Anche ieri non si sono visti in gruppo Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini e a questi punti le speranze di recuperarli per la sfida contro l’Atalanta sono minime. Si va verso una conferma quasi totale dell’undici che ha iniziato la partita di Udine, con gli unici dubbi che dovrebbero riguardare il portiere e il reparto offensivo. Nel primo caso,una difesa inedita con De Sciglio centro destra, Goglichidze centrale e Pezzella a sinistra, bisognerà capire se D’Aversa preferirà ancora una volta affidarsi all’esperienza di Silvestri o tornerà a schierare Vasquez. Davanti, invece, è molto probabile che ritrovi una maglia da titolarecon Kouamead entrare dpanchina, mentre per l’altro trequartista alle spalle di Colombo potrebbe tornare in ballottaggio pure Cacace.